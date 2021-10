Gomita es atacada brutalmente por uno de sus familiares

Lo dulce de Araceli Ordaz “Gomita“, se lo quitó su papá a golpes, así lo denunció la youtuber en las redes sociales, ya que acusó a su papá de ser una persona violenta, quien la agredió por tratar de defender a su mamá.

Entre lágrimas contó y mostró las marcas que le dejó su progenitor Alfredo Ordaz Barajas. “Amigos acaba de pasar lo más culero que siempre me ha pasado y llevo mucho tiempo guardado, mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá”, confesó.

Ella se hizo a un lado el cubrebocas blanco que en ese momento portaba pues mostró las agresiones. “Traigo esto ya hinchado (la barbilla) y la quijada me duele. Me aventó los golpes en la cara, me aventaba la cara. Me jaló”, en el video con fecha de 3 de septiembre.

También, hace pocas horas la influencer subió en sus historias de Instagram una serie de videos donde, con la tendencia #FreeGomita, comparó su caso con el de Britney Spears y hasta le dedicó el tema de Gloria Trevi titulado “Grande”, el cual hace referencia a un violento abusador, pero que en un momento, la agredida se libera.