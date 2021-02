La conductora Araceli Ordaz, mejor conocida como “Gomita”, dio a conocer por medio de sus redes sociales que fue trasladada de emergencia al hospital.

A través de sus historias de Instagram, Gomita contó a sus fans que se había sentido mal desde hace unos días. Pero, por cuestiones de trabajo tuvo que trasladarse a Sinaloa.

Tan solo unas horas después, la conductora actualizó a sus seguidores sobre su estado de salud e informó que se encontraba de camino al hospital.

“No me siento bien, mi mamá me está llevando al doctor, Mi corazoncito no sé qué tiene, traigo mareos”, explicó.

Ante la ola de comentarios que aseguraban que se habría contagiado de Covid-19, la ex conductora de Sabadazo decidió desmentir ese rumor y contar qué sucedió.

“Ahorita traigo mareos, por eso veían mis ojos caídos porque realmente no me sentía bien, no es covid-19 como ustedes se lo imaginan”, señaló.

Gomita reveló que no fue necesario hospitalizarla, sin embargo este 6 de febrero tuvieron que realizarle más estudios, ya que aún no saben con certeza qué es lo que puede estar ocasionando que no se sienta bien.

Te puede interesar:

Alex Kaffie arremete contra Toñita tras polémica con Cynthia Rodríguez

Mhoni Vidente revela que Carlos Rivera y Juanpa Zurita están en una “relación”

Araceli Ordaz finalizó agradeciendo los comentarios de apoyo y reiteró que se encuentra en su hogar guardando reposo y esperando los resultados de dichos estudios.

Gomita hizo su debut en la televisión con el programa Sabadazo y se ha mantenido en el ojo público gracias a su canal de Youtube, en donde comparte su día a día.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.