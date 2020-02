Gloria Trevi se luce en la Semana de la Moda de Nueva York. Gloria Trevi desfiló en la NYFW una de las pasarelas más prestigiosas de la moda. La mexicana se presentó para modelar la nueva colección de los diseñadores The Blonds.

La noche de este domingo la intérprete de “Pelo suelto” desfiló en Nueva York para presentar las prendas de la nueva colección de The Blonds, quienes rindieron tributo a sus raíces latinas. Invitaron a la cantante así como a la dominicana Natti Natasha.

Las tonalidades eran iedales para un otoño boreal y la Trevi lució espectacular. “Queríamos tener este tipo de idea de símbolos e íconos que sentimos que nos inspiran, que tienen sentido y que hablan sobre lo que nos depara el futuro”, dijo David Blond a Reuters. “Así que todo es una especie de fusión”, agregó.

Los modelos estaban hechos en dorado, plateado, brillantes y relucientes vestidos strapless. También se podían encontrar pantalones exhuberantes y adornados con muchas lentejuelas.

Así desfiló Gloria Trevi en New York Fashion Week para The Blonds. Que cool pero su caminata no hace nada de match con sus canciones tan “soy la mejor, la más, la grande, todos me miran, ábranse perras que llegué yo…” pic.twitter.com/ddGmuDSEtz

