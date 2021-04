La cantante mexicana Gloria Trevi se sinceró con sus seguidores y les contó cómo vivió la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid, revelando que sufrió depresión tras la inoculación. ¡Sigue leyendo para más detalles!

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de “Todos me miran” compartió un video en el que aseguró que a diferencia de otras personas, tuvo una reacción muy peculiar a la vacuna contra Covid-19.

“Ya me puse mis dos vacunas. La segunda, la verdad, me dio un poquito de tristeza como depresión, pero a los tres días ya me sentí muy bien. Esto fue hace como 15 días y de alguna manera ustedes se dieron cuenta porque estuve un poquito fuera de las redes y me empezaron a mandar mensajes muy lindos”, se escucha decir a Trevi.

La cantante continuó su mensaje informando que sus padres también han recibido ambas dosis: “Estoy contenta porque mi mamá ya se vacunó aquí en los Estados Unidos y mi papá también en México“.

Gloria Trevi promueve la aplicación de la vacuna anticovid

Al igual que otros artistas, Gloria Trevi hizo una invitación a sus fanáticos para no dejar pasar el tiempo y aplicarse el antídoto al virus que ha cobrado la vida a más de 2 millones de personas.

“Recuerden que la vacuna no evita que nos enfermemos, nos podemos contagiar, pero sí ayuda a que si te enfermas no te dé tan grave“, dijo para concluir el video.

La noticia de su vacunación surge a solo unas semanas de que uno de sus hijos fuera alcanzado por el virus. Recordemos que durante la entrega de Premio Lo Nuestro 2021, “La Trevi” confirmó el hecho ante las cámaras.

“Quiero dedicarle el show a mis hijos. Uno de ellos cumple años hoy, y el otro, ayer me avisaron que tenía COVID. Son unos guerreros, los amo. Mami está aquí”.

