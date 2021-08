Gloria Izaguirre asegura que Alejandra Guzmán descuidaba a Frida Sofía por “irse con hombres”

Alejandra Guzmán vuelve a sufrir los estragos de la polémica con su hija Frida Sofía, ahora gracias a las declaraciones de la actriz Gloria Izaguirre, quien aseguró que descuidaba a su hija por salir con hombres. ¡Sigue leyendo para enterarte!

En entrevista con el programa de internet Siempre hay más, la actriz de “La Fea Más Bella” recordó algunos momentos vividos junto a la cantante y su hija hace más de 20 años.

De acuerdo a Izaguirre, no duda que las declaraciones de Frida Sofía en contra de Enrique Guzmán sean verdad; aseguró que ha sufrido negligencia parental.

Gracias a la amistad que la actriz tuvo con Alejandra Guzmán, pudo presenciar algunos momentos en los que presuntamente descuidó a su hija con tal de salir a divertirse con hombres.

Incluso, Gloria Izaguirre narró cómo una vez la intérprete de “Yo te esperaba” se habría ido con un lanchero en una playa y dejó a Frida Sofía al cuidado de un desconocido.

“Lo viví porque hay miles de anécdotas. Hay otra donde dejó a Frida Sofía en Playa del Carmen, y también de testigo, porque se fue con el lanchero, y la dejó ahí (en la arena) de 2 años, con el otro lanchero”, narró.

Al ser cuestionada sobre su postura ante las declaraciones de Frida Sofía, Gloria Izaguirre no dudó en externarle su apoyo. Además, lamentó que La Guzmán no se pusiera de su lado.

“Claro que le creo (a Frida) que sí la violaron los amigos, los que no, los que sí, porque la mamá no se podía cuidar ni ella y la dejó ahí tumbada. Tiene un problema fuerte, no sé cuál sea, no soy psiquiatra“, sentenció.

