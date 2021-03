Globos de Oro 2021: Estos son los ganadores de la noche

Luego de varias especulaciones sobre la realización de la ceremonia, los Globos de Oro 2021 marcaron historia al ser la primera premiación atípica debido a la pandemia por coronavirus.

Con varios famosos en los recintos de la premiación, y otros desde sus hogares, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) premió a lo mejor del cine y la televisión.

¡Conoce a todos los ganadores de los Globos de Oro 2021!

Premio Carol Burnett

Norman Lear

Mejor Actor de Reparto en televisión

John Boyega – Small Axe

Mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Mejor Actriz de Comedia o Musical

Catherine O’Hara – Schitt’s Creek

Mejor actriz en una película -Musical o comedia

Rosamund Pike – “I Care A Lot”

Mejor actor en una serie de televisión – Musical o comedia

Jason Sudekis – “Ted Lasso”

Mejor serie de televisión – Musical o comedia

“Schitt’s Creek”

Mejor Película Animada

Soul

Mejor Guion – Película

Aaron Sorkin – “The Trial of the Chicago 7”

Mejor Actor en una Miniserie

Mark Rufallo – “I Know This Much Is True”

Mejor actriz en una serie de televisión – Drama

Emma Corrin – “The Crown”

Mejor actor en una serie de televisión – Drama

Josh O’Connor – “The Crown”

Mejor canción original – Película

“IO SI (Seen)” – “The Life Ahead”

Mejor película – Idioma extranjero

“Minari” – EE.UU.

Mejor serie dramática de televisión

“The Crown”

Mejor actriz en un papel secundario en una película

Jodie Foster – “The Mauritanian”

Mejor actriz en un papel secundario en una serie, miniserie o película para televisión

Gillian Anderson – “The Crown”

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión

Anya Taylor-Joy – “The Queen’s Gambit”

Mejor miniserie de televisión o película para televisión

“The Queen’s Gambit”

Mejor actor en una película – Drama

Chadwick Boseman – “Ma Rainey’s Black Bottom”

Mejor director – Película

Chloe Zhao – “Nomadland”

Mejor Película – Musical o Comedia

“Borat Subsequent Moviefilm”

Mejor actor en una película – Musical o comedia

Sacha Baron Cohen – “Borat Subsequent Moviefilm”

Mejor actriz en una película -Drama

Andra Day – “The United States vs. Billie Holiday”

Mejor Película – Drama

“Nomadland”

