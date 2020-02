Giorgio Armani en problemas por el coronavirus, ni la moda se salva

Giorgio Armani en problemas por el coronavirus. La pasarela de Giorgio Armani tuvo que realizarse a puerta cerrada luego de la amenaza de coronavirus que afectó al mundo de la moda. Esto con la intención de controlar la propagación.

Italia es uno de los países más alarmados por el coronavirus, recientemente anunció que cancelaría el tan popular y tradicional Carnaval de Venecia, ahora parece que la situación llegó al mundo de la moda. El diseñador Giorgio Armani decidió realizar su pasarela a puerta cerrada.

Así es, el tradicional desfile de la Semana de la Moda de Milán tuvo que ser en privado y se transmitió en vivo por redes sociales. Esto no solo afecta el espectáculo, sino repercute en lo económico.

Fue el mismo Armani quien tomó esta decisión para mostrar su apoyo a los esfuerzos nacionales por resguardar la salud pública del mundo. el desfile tuvo lugar el domingo por la noche.

Fue el sábado que se lanzó un comunicado en el que se informaba que por recomendación ante la reciente alerta de coronavirus en Italia el desfile sería transmitido en directo a través de las redes oficiales de la firma de moda.

Así a solo unas cuantas horas del evento se tomó la decisión y se rectificó que esto era una medida necesaria dada la contingencia sanitaria que se vive en el país. Parece que Italia no se anda con juegos con el tema del coronavirus.

El evento presentó hermosas modelos luciendo en todo su esplendor para la Semana de la Moda de la temporada 20-21.

Mr Armani with his models at the #GiorgioArmani Women's FW20-21 fashion show. #MFW

Credits: Stefano Guindani / SGP Italia pic.twitter.com/2SfrmVLJS3

— Armani (@armani) February 23, 2020