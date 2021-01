Gigi Hadid revela el nombre de su hija con Zayn Malik

A cinco meses del nacimiento de su hija con Zayn Malik, la modelo estadounidense Gigi Hadid compartió a través de sus redes sociales el nombre de su bebé.

“Mamá de Khai”, añadió la top model a su biografía de Instagram, por lo que varios de sus seguidores corrieron a Twitter a compartir la noticia sobre la sutil revelación del nombre de la recién nacida.

Gigi revela el nombre de su hija a través de su cuenta de Instagram

Por su parte, el cantante y papá de Khai, Zayn Malik, no ha hecho ningún comentario al respecto.

De acuerdo al portal estadounidense, TMZ, el nombre de la pequeña es un homenaje a la abuela paterna de Gigi, su nombre era Khairia. Además, Khai se traduce del árabe como “coronada”, lo que lo hace aún más especial, pues el apellido Malik significa “rey” en el mismo idioma.

Ante estas afirmaciones, la pareja no ha hecho ningún comentario.

Gigi Hadid y Zayn Malik dieron la bienvenida a su bebé en 2020

Gigi y Zayn dieron la bienvenida a su hija el 23 de septiembre del año pasado, y al igual que embarazo, la pareja mantuvo sumamente privado el nacimiento de pequeña.

La llegada de Khai fue anunciada por Malik en su cuenta de instagram, y el ex integrante de One Direction informó que tanto la bebé como su esposa se encontraron bien de salud y no presentaron ninguna complicación médica.

La modelo de alta costura y el exintegrante de One Direction se conocieron en una fiesta de Victoria’s Secret en 2015 y luego de 4 años de noviazgo intermitente, la pareja anunció que esperaba a su primer hijo.

Te puede interesar:

¡Zayn Malik y Gigi Hadid presentan a su hija!

Gigi Hadid presume su embarazo en Instagram

Antes de comenzar su noviazgo, Hadid había salido con Cody Simpson y con Joe Jonas (ahora esposo de Sophie Turner). Por su parte, Zayn estaba comprometido con la integrante de “Little Mix”, Perrie Edwards, quien dijo que Zayn la terminó a través de un mensaje de texto.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.