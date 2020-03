Geraldine reclama a Carmen Salinas por posar con Gabriel e Irina. Este escándalo de amor y desamor parece no terminar, por el contrario, un nuevo capítulo se escribe.

Como te decíamos, un nuevo capítulo se escribe en esta eteeeerna y enferma historia. Y es que Geraldine Bazán habría reclamado a doña Carmen Salinas el haberse permitido fotografiar al lado de su ex esposo y su archirival.

En esta ocasión la encargada de revelar el conflicto fue nada más y nada menos que Carmen Salinas, quien a través de Instagram dio detalles de un reclamo que le hizo Geraldine Bazán hace algún tiempo.

Te explicamos, resulta que Carmelita, quien ha tomado relevancia por opinar de todo y de todos, se tomó una foto con Gabriel e Irina que no fue vista con buenos ojos por parte de Geraldine Bazán.

“En uno de los programas de ‘Nosotros los Guapos’, estando en una iglesia, la ex del muñeco me reclamó diciéndome ‘Señora, no tome partido’´”, dijo Carmen Salinas.

Y continuó con el relato: “Obviamente yo cuestioné ¿por qué me dice eso? Y me contesta, Por la foto que publicaron donde está usted con el padre de mis hijas y su amante’… ¡Háganme favor!”, agregó Carmelita.

Como si fuera poco remató: “Y a mí no me importan los problemas que tengan las personas con las que me retrato. Para mí todos son bienvenidos y desde aquí les mando bendiciones y todo mi amor”, dijo en tono serio.

