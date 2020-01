Geraldine Bazán reacciona a preguntas sobre Gabriel Soto e Irina. Luego del mediático divorcio que tuvieron Geraldine y Soto, la prensa comenzó a acercarse a la actriz para que aclarara varias cosas sobre su vida personal, sin embargo ahora ella ya ha demostrado que ha dado vuelta a la página y vive su vida sin importarle.

En una reciente entrevista la actitud de Geraldine cambió, pues si bien se ha mostrado muy cordial con los medios, en esta ocasión demostró que ya está harta del tema. Esto pasó durante la promoción de la película Que leones, Bazán se rodeó por los reporteros quienes le preguntaron sobre Irina y Gabriel.

Al programa Suelta la Sopa le evitó la pregunta sobre la boda de el padre de sus hijas y la rusa y solo se limitó a responderle con un “muchas gracias, besito”.

Por otra parte al reportero del programa Un nuevo día le cuestionó si le molestaba recibir preguntas sobre su ex y su nueva pareja a lo que ella acertadamente respondió: “pues no, eso ya no tiene nada qué ver con mi vida y hoy vamos a hablar de “Que leones”, así que te agradezco mucho”.

Lo que la llevó al límite fue un pregunta en donde le cuestionaron sobre Irina a la cual no se molestó ni en responder y dio por finalizada la entrevista. Así su reacción demostró que ya no hablará más sobre el tema y pondrá punto final a ese mal episodio de su vida.

¿Cómo crees que reaccionó Geraldine Bazán a las preguntas sobre Gabriel Soto e Irina Baeva?

Con información de Agencia México.