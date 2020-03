¿Geraldine Bazán no supera a Gabriel Soto? Le envía mensaje por Tik Tok

¿Geraldine Bazán no supera a Gabriel Soto? Parece que el tema de Geraldine Bazán y Gabriel Soto no va a terminar pronto pues un mensaje por video de Tik Tok que ella realizó hace poco se cree que puede ser una indirecta hacia su ex esposo. Te contamos los detalles.

Hace más de dos años Geraldine sorprendió a todos sus seguidores con la bomba que reveló en su canal de Youtube en donde no solo señalaba a su marido de infiel, sino que culpaba a Irina Baeva de haberse metido en su matrimonio y causado su separación. A partir de ahí comenzó una pelea mediática entre estos tres actores.

Con el paso del tiempo tanto Soto como Baeva han decidido ignorar todo tipo de ataques que reciben en redes sociales y han mostrado abiertamente y sin miedo su amor en donde pueden. Y si bien pareciera que el escándalo había terminado, ahora un video de Geraldine Bazán en Tik Tok podría ser una indirecta hacia su ex marido.

Mensaje de Geraldine Bazán a Gabriel Soto, video de Tik Tok

A través de la cuenta de Tik Tok de Federico Diaz la actriz apareció mandando un mensaje que pareciera ir dirigido a su ex. En el video se puede ver a Geraldine en un auto al lado de su amigo en donde cantan un extraño mensaje:

“¿Tú pensabas que si me soltabas me iba a morir?”, se escucha en el video

El escándalo en las redes sociales se desató luego de que los usuarios mencionaran que Geraldine le cantaba a su ex, pues en la opinión de muchos, aún no lo ha superado.

¿Será que Geraldine Bazán aún no supera a Gabriel Soto?

