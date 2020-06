¡Geraldine Bazán no se arrepiente de matrimonio con Gabriel Soto!

Geraldine Bazán no se arrepiente de su matrimonio con Gabriel Soto. Al parecer finalmente Gera dio muestra de que no guarda rencor al padre de sus hijas…

Así es, Geraldine Bazán reflexionó sobre su vida y la infidelidad que vivió a causa de la relación que mantuvo Gabriel Soto con Irina Baeva antes de su divorcio.

Y aunque muchos pensarían que actualmente se arrepiente del romance que sostuvo con el padre de sus hijas, la actriz dejó en claro que no es así.

Durante la entrevista que realizó con Letal Beauty, la artista mexicana fue cuestionada sobre cómo tolero su separación y cómo es que actualmente ve la vida tras este duro momento que enfrentó.

“El momento más oscuro de la noche es justo cuando va a amanecer. Todas las etapas han sido increíbles, no cambio nada de lo que he vivido de mi niñez, de mi juventud, de cuando estuve casada, para nada, porque me hace ser la mujer que soy en este momento”, recalcó.