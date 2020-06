Geraldine Bazán no se arrepiente de casarse con Gabriel Soto. La actriz y el actor terminaron su matrimonio de una escandalosa forma pues en medio de especulaciones ella acusó al actor y a Irina Baeva de haber mantenido un romance cuando aún eran esposos. Lo cierto es que ahora Bazán parece haber encontrado la paz y no se arrepiente de su pasado.

A pesar de que por mucho tiempo Gabriel Soto y Baeva fueron el blanco de las críticas debido a su alborotado romance, parece que Bazán ha dado vuelta a esa página y a pesar de las experiencias negativas, reveló que no se arrepiente de nada.

En una entrevista con la maquillista y drag profesional Letal, abrió su corazón al respecto de su vida en el pasado y su vida actual. Sin duda sus palabras sirvieron de inspiración para sus fans.

Bazán enfatzó que actualmente está agradecida por cada momento de su vida pues estas vivencias la han llevado hasta donde está, a pesar de que algunas han sido sumamente difíciles para ella:

“Me siento en la mejor etapa de mi vida, definitivamente. Todas las etapas han sido increíbles, la verdad es que no cambio absolutamente nada de lo que he vivido, desde mi niñez, de mi juventud, de cuando estuve casada, para nada, porque me hacen ser la mujer que soy en este momento”, aseguró.