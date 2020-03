Geraldine Bazán arremete contra AMLO por el Covid-19

View this post on Instagram

Seamos responsables, cuidémonos cuidando a los demás, si no te es necesario por trabajo u otra situación salir de casa NO LO HAGAS!! Atención México! Nuestro presidente no ha tomado las medidas que se están tomando en todo el mundo y que recomendó la OMS. Este virus se contagia como pólvora y no presentas síntomas en más de dos semanas y esas dos semanas contagias a mucha, mucha gente. No es mortal si hay pocos casos, pero si llega a pasar lo de Italia que no se le podía atender a todos ahí sí es mortal. Hay que cuidar a la gente con enfermedades y a la gente de la tercera edad. Preparen su sistema inmune con frutas, verduras y vitamina C. Y por su puesto las medidas de no tocarse la cara y lavarse las manos todo el tiempo.. . Esto pasará! Pero si ponemos de nuestra parte y nos comportamos como ciudadanos responsables. Estamos todos juntos en esto. #covid_19 #cuidadomexico #aplanalacurva #quedateencasa #covid19mx