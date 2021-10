George Clooney aclara decisión de postularse a un cargo público

Luego de constantes rumores de que George Clooney planea postularse para un cargo político en Estados Unidos, el actor aclaró este rumor y habló sobre sus planes futuros.

Durante una entrevista promocionando su nueva película The Tender Bar en el programa The Andrew Marr Show de la BBC, cuando se le preguntó sobre sus pretensiones políticas, respondió que no tiene planes de postularse para un cargo político y destacó:

“No, porque de hecho me gustaría tener una buena vida”, comentó, considerando que la vida política no es fácil.

Durante varios años se ha dicho que Clooney, apoyado por su esposa, Amal Clooney, abogada y activista social, estaba interesado en postularse para la presidencia de Estados Unidos.

Pero ahora el actor ha asegurado que eso es falso.