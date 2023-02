Genshin Impact tiene en exclusiva con Prime Gaming, es un juego MMORPG que ha cautivado a sus fans, por su arte ilustrativo muy similar a un anime.

Esto ha provocado que este juego trasciende todo tipo de fronteras para todos los amantes de la cultura oriental.

Aunque el juego tiene su origen en un equipo de desarrollo chino su guiño a la cultura japonesa le queda como anillo al dedo.

Por el momento entre los amantes de la cultura asiática tendrá una recompensa exclusiva si son parte del sistema de suscripción de Prime Gaming.

Genshin Impact tiene en exclusiva con Prime Gaming

Recordemos que una vez somos suscriptores de Amazon Prime podemos gozar de varias ventajas en los distintos servicios que ofrece la plataforma.

En esta ocasión, el drop en particular es Wings of the Starlit Feast, el cuál se trata de un planeador de viento estilizado y un regalo que celebra un festival presenciado en un mundo lejano.

Como recordatorio, los fans que reclamen cuatro de los ocho contenidos de Genshin Impact disponibles entre diciembre de 2022 y mayo de 2023 podrán optar por recibir el contenido exclusivo de Prime Gaming.

Desde ahora y hasta el 2 de marzo, los miembros Prime pueden reclamar el cuarto botín de Genshin Impact para enriquecer sus aventuras.

