“Gatita” de Bellakath regresa a plataformas, tras ser retirada por supuesto plagio

Luego de que la canción “Gatita” de Bellakath fuera retirada de las plataformas digitales por supuesto plagio, la cantante anunció este miércoles que el éxito ya se encuentra nuevamente disponible en Spotify.

Bellakath celebró en sus redes, agradeciendo a sus fans, a su equipo legal y a su distribuidora por el apoyo, sin embargo, indicó que el proceso legal continúa.

“Pronto más detalles y créditos a quien correspondía. Mientras a perrear”, agregó.

Cabe destacar, que fue este martes cuando la cantante publicó un video en Instagram donde se le vio llorando, ya que su canción había sido retirada de las plataformas, debido a que alguien la había reclamado como suya.

“¿Tanto me odian? ¿No soportaron? La distribuidora sólo la borró, no me dieron la oportunidad de mostrar los registros. Estoy muy triste porque fue un trabajo que hice desde agosto”, dijo la reguetonera en el video.

Bellakath incluso mencionó que prepararía una demanda multimillonaria por este hecho.

Cabe destacar, que en redes sociales algunos usuarios atacaron a Bellakath, y compararon su canción con la de “El hueso de mi perra” de Sound AK ft Little Key, lanzada en 2012.

Sin embargo, otros internautas defendieron a la cantante y mencionaron que se trata de ritmos y estilos completamente diferentes.

