Ganadora de MasterChef no le cocinará a la Reina Isabel

La ganadora de MasterChef no le cocinará a la Reina Isabe II, hace unos días se especuló que le prepararía los alimentos a la monarca británica.

En su cuenta de Instagram la ganadora de MasterChef La Revancha 2019 publicó un breve comunicado donde informa que es una mentira que le cocinará a la Reina Isabel II.

Además de que este rumor afectó a personas, por lo que pide una disculpa a los que se vieron afectados con esta información.

También en el comunicado que emitió reveló que si había una posibilidad de cocinarle a la Reina Isabel II, pero ahora con la noticia que se dio ya no será posible.

“Quiero desmentir la noticia que se hizo viral. Yo no seré la nueva Chef de la reina. Lamentablemente me llegó la noticia cuando estaba por abordar el avión a Francia y no pude acercarme a todos los medios para aclarar el tema. En alguna ocasión dije que existía la posibilidad del próximo año estar cocinando para la reina pero ahora, debido a esta nota, esa posibilidad ahora ya no existe”, explicó Carmen Miranda.

Carmen Miranda le cocinará a la Reina Isabel II

La revista Esquire dio a conocer que Carmen Miranda le estaría preparando la comida a la Reina Isabel II de Inglaterra.

Esa invitación le llegó por parte Fernando Estobel y es uno de los encargados de cocinarle a la monarca británica.

“Me invitó Fernando Estobel, que vive en Londres y es el head chef de la reina (…) Son 2 meses, no tengo mucha información sobre cómo funciona la cocina. De hecho, piden una capacitación previa”, supuestamente comentó la mejor conocida como ‘La Tamalera’.

