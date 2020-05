¡Cantante de La Academia gana juicio a TV Azteca! 👍👍

Gana juicio a TV Azteca cantante de La Academia, ahora tendrán que pagarle. Parece que la televisora del Ajusco sufrió un revés de las autoridades…

Así es, resulta y resalta que el también participante de la academia recibirá por parte de la televisora un pago de $300 mil pesos por sentencia de un juez.

Se trata nada más y nada menos que de Fabrizio Presley quien celebró su victoria en contra de “Enamorándonos”, y reveló su mala experiencia cuando participó en “La Academia” segunda temporada.

“Gracias a Dios y a los abogados salí victorioso de la demanda en contra de ‘Enamorándonos’, ya solo falta que me entreguen el cheque, todo se ha retrasado por la contingencia”.

“La suma asciende a 300 mil pesos. Me prometieron 2,500 por día, que iba a trabajar en varios programas, pero desde el primer día me batearon, todos me dieron la espalda, me quemé, quemaron mi imagen, entonces demandé por incumplimiento de contrato y por dañar mi imagen, en abril hizo dos años y ahora les gané” dijo el intérprete originario de Guanajuato”.