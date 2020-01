Galilea Montijo y Belinda pasean dentro de un mercado

Gran revuelo provocó la fotografía que compartió Litzy en su cuenta de Instagram donde aparece en ropa interior.

Sobre todo porque Erik Rubín le hizo un halagador comentario a Litzy, por lo que de un inmediato varios seguidores quisieron aplicarle a Andrea Legarreta el “Amiga, date cuenta”.

Por lo que Andrea así respondió al piropo que hizo Erik a Litzy en la mencionada fotografía.

El comentario que Erik Rubín le dijo a Litzy fue “Guapa”, la cantante aparece por primera vez en ropa interior.

Al parecer Andrea Legarreta ya se había dado cuenta del comentario que había realizado su esposo a la cantante.

La conductora de Hoy también comentó la fotografía de Litzy, ambas mujeres tienen mucha interacción en Instagram.



Cabe mencionar que el 24 de enero Litzy compartió por primera vez una imagen de ella donde aparece luciendo en ropa interior.

Litzy comentó que se trató de un experimento y comprobar que el siguiente dicho es cierto, “El que no enseña no vende”.

En la fotografía la interprete de “No te extraño” causó revuelo al aparecer por primera ante sus seguidores en calzones.

Por lo que rápidamente la imagen alcanzó miles de likes en pocas horas de haberla publicado.

Algunos de los comentarios que tuvo la cantante fueron los siguientes:

“La mujer más hermosa del mundo”, “Sexy”, “Hermosa”, “Te miras súper deliciosa y rica así muñequita”, “Apachurro, bebé”

Sin embargo, la fotografía que subió Litzy en su cuenta de Instagram se trató de un experimento, con el cual comprobó que el dicho, “El que no enseña no vende” es cierto.

Litzy subió unos videos a sus redes sociales donde explica y da sus puntos de vista al ver a sus seguidores dándole miles de likes, al verla en ropa interior:

“Muchachos. O sea, de verdad estoy impactada. No’mas lo hice para calarlos a todos, fíjense. Me subí en calzón para ver si es cierto que, ‘el que no enseña no vende’. O sea, toda, toda la razón. Es verdad, lo acabo de comprobar”, comentó.

