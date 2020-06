Galilea Montijo tiene aparatosa caída en Televisa. La conductora se desmayó por el golpe que recibió, cuando estaba siendo atendida por los paraméricos.

El incidente ocurrió cuando la conductora se dirigía al foro de Hoy para grabar la emisión matutina de este 22 de junio del 2020.

Tras haber estado trasmitiendo desde su lujosa casa de Acapulco, Galilea Montijo se integró nuevamente al programa de Hoy, por lo que esta mañana llegó como siempre puntual a grabar la emisión matutina cuando sufrió una aparatosa caída.

Cuando comenzó el programa de este día la conductora apareció informando al público sobre la caída que había sufrido momentos antes de entrar a grabar el programa, por lo que enseñó que su rodilla derecha estaba vendada como consecuencia del accidente.

Asimismo Gali mostró un video donde se ve cuando los paramédicos de Televisa corrieron a auxiliarla, mientras ella explicaba que los tenis que traía puestos no le ayudaron muchos, debido a que fácilmente se resbalan, esta mañana la Ciudad de México amaneció con fuertes chubascos.

Según la conductora de origen tapatío cayó con la rodilla derecha, entre risas así la informó:

“Creí que estaba en Guerreros pero no. Me resbalé, es que ve mis tenis. Si me mareé un poquito, ¿sabes qué es lo peor? Que no traía agua de jamaica. Eso sí me da coraje (…)”, dijo.