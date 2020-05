Galilea Montijo se burla de Karla Panini en Hoy. Esta última ha estado otra vez en el ojo del huracán por haber traicionado a su amiga Karla Luna.

Aunque la cruel traición sucedió hace años, los internautas todavía no le perdonan a Karla Luna que se haya casado Américo Garza, ex esposo de la fallecida Karla Luna.

Definitivamente quien se ha llevado todos los memes, ser tendencia en Twitter y desatar la furia entre los internautas durante esta cuarentena ha sido Karla Panini.

Quien hace años se metió con el esposo de su amiga y compañera de trabajo Karla Luna, después acabaran casándose, situación que con el paso del tiempo los internautas no han podido superar, cada que pueden la saca a colación pero de una forma más burlona.

La historia digna de contar en una telenovela de televisa o mejor en un capítulo de ‘La Rosa de Guadalupe’, llega a ser comentada en todos los estratos sociales del país.

Por su puesto dentro de los programas de revista no podría faltar, tal como lo hizo Galilea Montijo en la emisión de este 11 de mayo del 2020 en Hoy.

Todo comenzó cuando Gali, Lambda y Any Escalona estaban haciendo unas manualidades dentro de una de las secciones del programa de Televisa.

Cuando al momento de presentarla, la simpática de Andy dijo en doble sentido:

Ante el comentario de la hija de Magda Rodríguez, Galilea Montijo le respondió de la siguiente manera donde aprovechó para sacar a colación a Karla Panini:

“Hey, hey, hey, no eh, no seas ‘La Panini’ eh, no no te andes volviendo ‘La Panini’ aquí, mija. Es más, yo ya lo aparté”, dijo entre risas.