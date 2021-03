La conductora Galilea Montijo vuelve a ser tema de conversación, pero esta vez debido a los rumores sobre un posible embarazo. Debido al revuelo, la tapatía decidió romper el silencio.

Tras su regreso al programa “Hoy”, Galilea Montijo fue abordada por un grupo de reporteros que no tardaron en cuestionarla sobre un supuesto segundo embarazo.

Durante su encuentro, “La Gali” desmintió los rumores sobre su embarazo. Por el contrario, bromeó argumentando que ella era la última en enterarse sobre esta noticia.

“Díganme cuánto tengo porque no sabía, sería la primera en gritarlo a los cuatro vientos. Ya no puedo”, respondió la también actriz.

Montijo recalcó que en caso de esperar un hijo, ella sería la primera en compartirlo con sus seguidores y no andarse con rodeos, pues un embarazo “no se puede ocultar, se nota”.

“Cuando estás embarazada, tarde o temprano se va a notar. Sería la primera en decirlo“, dijo a los reporteros.

Galilea Montijo y su segundo contagio por Covid-19

Los rumores de su embarazo surgieron unos días después de su regreso al programa “Hoy”. Recordemos que el motivo su ausencia fue el segundo contagio por coronavirus que experimentó.

Galilea Montijo confirmó su segundo contagio el pasado 22 de febrero, en una transmisión desde su casa con el programa Hoy. Allí mencionó los síntomas que presentó.

“Estoy con el mismo dolor de cuerpo, un dolor de garganta espantoso, a diferencia de la otra vez no me dio dolor de cabeza, lo que agradezco muchísimo porque la vez pasada era terrible. Fiebre no me ha dado; aunque a Mateo sí le dio mucha fiebre toda la madrugada. Somos los únicos que salimos positivos”, relató a Andrea Legarreta y Raúl Araiza.

