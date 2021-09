Durante la transmisión de ese viernes en el programa “Hoy”, la conductora Galilea Montijo se sinceró sobre las secuelas que sus dos contagios por coronavirus le han dejado. ¡Sigue leyendo para enterarte!

La famosa nacida en Guadalajara reveló que a seis meses de haber dado positivo a coronavirus, aún no se recupera al cien por ciento, pues padece un derrame en el corazón y peritonitis como resultado del contagio.

Todo ocurrió luego de que los conductores presentaran una nota sobre las secuelas que la presentadora Montserrat Oliver ha vivido tras su propio resultado positivo al virus.

Tras presentar el reportaje, Galilea Montijo relató su experiencia con la enfermedad que ha cobrado la vida de millones de personas en todo el mundo:

“Fíjate que he escuchado a varias personas que dicen que (presentan), sobre todo, la pérdida de la memoria después de COVID. A mí me dejó lo del derrame en el corazón y peritonitis“, declaró la ex conductora de Pequeños Gigantes.

La noticia tomó por sorpresa a los compañeros de la tapatía; sin embargo, se apresuró a señalar que “no se trata de algo grave”.

“Hay muchas personas que les ha afectado. Se siente raro, sobre todo después de estar muchas veces. Lo que me decía el cardiólogo es que, después de muchos meses, es cuando vienen esas inflamaciones“, comentó Montijo.

