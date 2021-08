Galilea Montijo reaparece en “Hoy” tras una fuerte lesión

Luego de tres días de ausencia, la conductora Galilea Montijo finalmente regresó a los foros del programa matutino “Hoy”, revelando la verdadera causa de su “desaparición”, una fuerte caída.

A lo largo de la semana, para los usuarios de redes sociales no pasó desapercibida la ausencia de la tapatía y que en su lugar, Tania Rincón acudió a auxiliar en la conducción del programa.

Sin embargo, la mañana de este jueves Galilea reapareció, sorprendiendo a más de uno al portar un yeso en el pie, y explicó ante las cámaras cuál fue el motivo de sus “mini vacaciones”

Según la ex conductora de Pequeños Gigantes: “En la vida he metido varias veces la pata”, respondió en broma. “Pero en esta ocasión si me fracturé. Volé de unas escaleras por venir chismeando. Volé como un metro, muchachos, pero aquí estoy con todo el cariño“, expresó.

La famosa explicó que debido a la gravedad de la caída cuenta con una lesión en el pie izquierdo que la hará portar dicho yeso por algunas semanas.

Por esta razón, la producción del programa la apoyó dándole unos días de descanso para acostumbrarse a manejarse con dicha férula: “Pachito a pachito, suave suavecito, vamos llegando poquito a poquito”, cantó la conductora mientras el “Negro Araiza” le pedía hacer un baile.

