Galilea Montijo manda a Carmen Muñoz de regreso a TV Azteca (VIDEO)

La llegada de Carmen Muñoz a Televisa, no solo fue una sorpresa para los televidentes, sino para los conductores de la televisora, pues recientemente se viralizó un video en donde se observa a Galilea Montijo, aparentemente pidiéndole a Carmen que se regrese a TV Azteca.

En el video, aparece Carmen, quien se le acerca a pedirle indicaciones a Galilea Montijo para llegar a un estudio de grabación, a lo que Galilea le contestó:

”No mija, el Ajusco… te tienes que salir otra vez y está cómo 10 minutos más al sur”.

A pesar de que este video, fue grabado como una broma, seguidores de la popular conductora de televisión, apuntan a que existe una enemistad entre las dos personalidades de la televisión.

Anteriormente, se había viralizado un video, en donde se le preguntaba a Galilea sobre su nueva compañera en la conducción del programa matutino Hoy, a lo que la conductora contestó:

¿Muñoz o Armendariz? Te lo juro que no sé quién es”, fue el polémico comentario de la conductora para luego insinuar que la llegada de su nueva compañera a Televisa podría ser algo turbia: “Hay diferentes formas de llegar en la vida a lugares, hay lugares a donde llegas con la cabeza arriba y hay lugares donde llegas con la cabecita abajo”, aseguró Montijo en una entrevista con la prensa.

¿Por qué Carmen Muñoz abandonó TV Azteca?

Según lo relató la propia conductora de televisión en una entrevista para la revista TV Notas, no renovó su contrato con TV Azteca debido a que las condiciones no eran favorables para ella, además de que consideraban necesario el pasar más tiempo con su familia, algo que no iba a ser posible si seguía en la empresa del Ajusco.

Sin embargo, la periodista de espectáculos Michelle Rubalcava, comentó a través de su canal en YouTube, que Carmen Muñoz, mintió al respecto sobre su salida de la televisora de TV Azteca, pues presuntamente, en Televisa ahora gana poco más de 800 mil pesos al año.

“Ayer me eché una llamada con un amiguito que tengo en Televisa, no digo nombres porque acuérdense que las fuentes nunca se revelan… le pregunté qué onda con Carmen Muñoz… le van a tener un programa como tipo de concursos y que el sueldo que le van a pagar equivale, no tanto como el de Andrea Legarreta, pero muy cerca de lo que más o menos gana. Eso me contaron ayer alguien de Televisa… no es el sueldo de Andrea, pero un aproximado a lo que gana”, comentó la periodista a través de su canal de YouTube.