Galilea Montijo habla sobre los rumores de infidelidad de su marido

“En mi esposo confío ciegamente”, la conductora mexicana Galilea Montijo reacciona y habla sobre los rumores de la supuesta infidelidad de su marido Fernando Reina.

En días pasados Fernando Reina, espero de Galilea Montijo estuvo envuelto en escándalo cuando se difundió información sobre una supuesta infidelidad hacia la conductora.

Supuestamente la información decía que Reina había tenido un hijo fuera de su matrimonio con Galilea y esto como consecuencia de una infidelidad.

Fernando Reina por su parte negó absolutamente todo y aclaró los rumores de lo que se decía de el.

Posteriormente los medios encontraron a Galilea Montijo saliendo de el programa “Hoy” a las afuera de Televisa y la cuestionaron sobre el tema, a lo que respondió.

“Estamos acostumbrados a los chismes, a los rumores, qué les puedo decir.

Le dije, ‘ni modo, te tocó esta vez’; le dije ‘Pues mi amor, yo estoy contigo y lo que quieras hacer’”, contó Galilea.

“Yo confío en mi esposo. Lo que él me diga, eso es.” Galilea Montijo reacciona a rumores

Por otro lado la guapa conductora niega la idea de demandar a los creadores de dichos rumores y especulaciones sobre su marido.

“Es horrible que te difamen, yo he estado en medio de todo eso. Es horrible que la gente hable por hablar, pero bueno, siempre tratamos de tomar las cosas de quien vienen, y pues ya, muchachos”, dijo la conductora.

De la misma forma y con mucha seguridad Galilea afirma confiar en su marido ciegamente y apoyarlo en todo lo que él quiera.

“En mi esposo confío ciegamente, lo que él me diga eso es. Es una persona que se pasa trabajando. No sale de fiesta, es más hasta yo le digo ‘vete con tus amigos, sal’.

No quiere, no le gusta. Se la pasa haciendo deporte, si no está en la casa está con sus hijos, y uno como mujer pues yo creo que también se daría cuenta”, confirma Montijo.

Galilea asegura estar tranquila y tomar las cosas se quién vienen, sin dejar a un lado lo horrible que siente al difamar a su marido y por consecuencia a ella.

La también actriz contó a los medios que su marido también ha aguantado varias situaciones por parte de Galilea, varios rumores de este tipo.

“Él también ha aguantado vara cuando salen cosas mías. Ustedes saben que el mundo de la política es pesado igual que el de espectáculos, y así nos tocó, estar con esto”, afirma la presentadora.

