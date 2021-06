En medio de los señalamientos de los que ha sido blanco Raúl Araiza por violar la veda electoral, Galilea Montijo aclaró los rumores en los que se asegura que el conductor fue “suspendido” del programa Hoy. ¿”El Negro” fue castigado por promover un partido político? Aquí te lo contamos.

La tarde del pasado lunes, varios reporteros se plantaron a las afueras de Televisa San Ángel para poder platicar con “La Gali” sobre el presunto castigo que recibió Araiza.

“Yo de política, muchachos, saben que no hablo, no me interesa. Mi marido es político y por esa situación yo ni hablo“, señaló la conductora al ser cuestionada sobre el escándalo.

Sin embargo, cuando se le preguntó por la ausencia de Raúl Araiza en el programa, la tapatía afirmó que el supuesto rumor de una suspensión es totalmente falso.

“Está grabando novela, para nada está castigado. No estamos en la escuelita. Estamos en una empresa que nos ha dado trabajo a muchísimos, una empresa que ha hecho tantas cosas tan bonitas en cuestión de televisión, de espectáculo; estamos en una empresa que lo único que hace es entretener a la gente, aquí nadie nos regaña“, agregó.

Además, recalcó que si se harán sanciones, la justicia debe aplicarse a todos y no solo a las personalidades del mundo del espectáculo.

Llega a Veracruz la Banda Wizoka, la consentida de los rodeos

¡Los Ángeles Azules regresan a Veracruz!

“Yo quisiera decir muchas cosas, pero mejor me las callo… Si van a hacer eso (multar a los famosos que violaron la veda), que lo hagan para todo el mundo. No sólo para la gente de espectáculos”, dijo para concluir el tema.

Galilea Montijo se lanza contra Sebastián Rulli

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue su opinión sobre las declaraciones de Sebastián Rulli hacia las personas que “vendieron su opinión”.

“Sebastián es un guapo, pero es diferente hablar en un país que no es el tuyo. Es como si me voy a Argentina y empiezo a hablar de política Argentina”, indicó la compañera de Raúl Araiza.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen