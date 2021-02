Luego de varias especulaciones sobre la ausencia de Galilea Montijo en el programa Hoy, fue la misma conductora quien confirmó un segundo contagio por coronavirus.

A través de una aparición en la última transmisión del programa Matutino, la tapatía les compartió la noticia a sus compañeros Andrea Legarreta y Raúl Araiza.

“Otra vez muchachos, para los que no creen que te vuelve a dar… pues sí, te vuelve a dar, y cuidándonos. Todo el mundo sabe que somos personas que nos cuidamos mucho, tratamos de hacernos los exámenes cada cierto periodo”, reveló “La Gali”.

Montijo detalló que se enteró de su contagio luego de que dos personas de su entorno laboral le notificaran que salieron positivas a la prueba. Inmediatamente, la conductora acudió a un laboratorio, en donde le confirmaron estar contagiada.

Asimismo, Galilea compartió que ha presentado síntomas completamente diferentes a los que sufrió la primera vez.

“Fíjate que estoy con el mismo dolor de cuerpo, un dolor en la garganta espantoso. A diferencia de la otra vez, no me dio dolor de cabeza, lo cual agradezco muchísimo, porque fue terrible. Fiebre no me ha dado a mi pero a Mateo sí”, compartió la presentadora de 47 años.

Por su parte, su esposo no se vio afectado por el virus, por lo que Montijo aseguró estar muy contenta. Sin embargo, lamentó que ella no haya podido generar los suficientes anticuerpos para evitar un segundo contagio.

Galilea Montijo aprovechó el espacio para reiterarle a la población que no baje la guardia, pues nadie está exento.

“Mi cuerpo no creó esos anticuerpos, porque después de que me dio, eso ya fue hace 4 meses, y pues sí es el tiempo en el que quedas inmune, pero la verdad es que ya no creo en la inmunidad”, finalizó.

