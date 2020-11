Galilea Montijo asegura que el Covid-19 le dejó secuelas

Tras integrarse al programa matutino “Hoy”, la conductora Galilea Montijo aseguró que el Covid-19 le dejó secuelas de salud.

Después ausentarse varias semanas tras dar positivo a la prueba del Covid-19, Galilea Montijo por fin se volvió a integrar al programa “Hoy” y asegura que la enfermedad le dejó algunas secuelas.

Saliendo de la grabación del programa en una entrevista con varios medios de comunicación, Galilea Montijo fue cuestionada entre otras cosas sobre su estado de salud.

La conductora aseguró estar bien al igual que sus familiares, sin en cambio, confesó que el Covid-19 le dejó secuelas de salud.

“Regresando gracias a Dios, pero luego un poquito sofocada, como este agotamiento raro, pero es normal. Me dijeron que voy a estar así un ratito y sí la pasé mal tres días, pero todo bien”, comentó la presentadora.

Galilea Montijo también aseguró no haber tenido síntomas muy fuertes, pero para ella el Covid-19 es una enfermedad psicológica.

“Todos bien, mi marido ni un síntoma gracias a Dios. Si no me hubiera hecho el examen ni me hubiera enterado, a mí me dio los últimos días y creo que también psicológicamente creo que tiene mucho que ver” explicó.

La tapatía también contó que ya esta dada de alta y fuera de peligro.

“Ya me dieron de alta, me hicieron exámenes y ando toda moreteada porque mis venas son muy delgaditas, pero ya me hicieron exámenes de sangre y todo está bien, nada inflamado” dijo Galilea para los medios.

Así mismo, contó a los medios de comunicación como en las noches sentía varias angustias y preocupaciones.

“Te dan angustias en la noche, te das cuenta de lo importante que es la salud, que tu familia esté bien y es un bicho que desgraciadamente lo relacionamos con muerte y esas angustias te dan en la noche horrible”, agregó.

Por otra parte, Galilea Montijo fue cuestionada sobre la ausencia de Magda Rodriguez en el programa “Hoy” y de como es ahora conducir el programa sin ella.

“Muy difícil y muy triste, pero por ella vamos a sacar adelante el programa. Está al frente su hermana Andrea, está la Escalona que en este momento estamos apoyando como amigos y como equipo y tratándola de sacarla de la rutina y que se distraiga porque vienen fechas muy difíciles como Navidad”, dijo la guapa conductora.

