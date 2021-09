GALERÍA: Conoce a Raúl Palma, la nueva conquista de Niurka

Niurka Marcos ha vuelto a encabezar los titulares tras presentar públicamente a su nueva conquista, un hombre 22 años menor que ella de nombre Raúl Palma González y que la trae “loquita”.

La presentación oficial se dio hace unos días, cuando la parejita regresaba de una romántica escapada a Miami, Florida y fueron interceptados por varios medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

No obstante, Niurka Marcos ya había dado a conocer la identidad de su “amorcito”. Se trata de Raúl Palma, quien aparece en redes sociales como Reey Montaño.

Palma es un modelo, empresario y influencer fitness originario de Yucatán, lugar donde actualmente radica La Mujer Escándalo, quien se dijo más que feliz de que ese “pollito” se haya interesado en ella:

“Cómo no voy a estar feliz si está bien pollito, me encanta porque me divierto mucho con esa gente bien tóxica que dice que parece mi nieto, pocos tienen el privilegio de un sugar baby”, dijo a las cámaras del programa Hoy.

A través de sus redes sociales, el joven

