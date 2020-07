Galatzia regresa tras años de ausencia. Después de su última publicación, en diciembre de 2017, vuelve a YouTube el personaje de cabello rosa interpretado por Cid Vela.

Después de algunos años de ausencia en YouTube y redes sociales Galatzia está de vuelta.

“Voy regresando de mi planeta, me fui dos meses, pero aquí con el cambio de horario pasaron años, por eso no sabían nada de mí, me fui de vacaciones”, comentó en el video.