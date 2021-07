Gaby Platas hizo un viaje al pasado y recordó su amorío con Roberto Palazuelos

La actriz Gaby Platas se ha caracterizado por mantener su vida amorosa de manera privada; sin embargo, en una entrevista reciente destapó algunos detalles sobre la relación que mantuvo con el empresario en influencer, Roberto Palazuelos.

Fue durante su participación en el programa Faisy Nights que la actriz de “Dos mujeres, un camino” y “Pobre niña rica”, hizo un viaje al pasado y reveló que tuvo un breve romance con El Diamante Negro.

En su plática con Faisy, Gaby Platas indicó que la causa de su rompimiento con Palazuelos fue la diferencia en el estilo de vida que tenían, asegurando que él vive “rodeado de lujos”.

“A lo mejor esa fue una de las razones por las que no prosperó ese romance, él ya sabes con su maleta de marca y yo así con la mía llena de pelos. No éramos el uno para el otro“, detalló la famosa.

A pesar de que su romance llegó a su fin, la ex integrante de “Otro Rollo” señaló que no hubo “drama” y quedaron en buenos términos.

El presentador del programa no dudó en cuestionarla sobre otra de sus presuntas parejas: Lupe Esparza, vocalista de Grupo Bronco. Sin embargo, Platas no tardó en negar los rumores no sin antes llenarlo de halagos.

“Lupe es guapo, talentoso, buena gente y grandote”, dijo la actriz sin pensar que su comentario desataría la polémica en redes sociales.

Te puede interesar:

“Gobernador y papá”: esto dijo Mhoni Vidente sobre el futuro de Roberto Palazuelos

Tunden a Roberto Palazuelos en redes por participar en operativo de Tulum

Gaby Platas trabajó con Selena Quintanilla

Además de hablar sobre su vida personal, Gaby Platas compartió algunas anécdotas sobre su trayectoria profesional, siendo una de ellas cuando trabajó con Selena Quintanilla.

De acuerdo a la actriz de 47 años: “era una chava tan amorosa. Estuvimos grabando las escenas de una telenovela en Monterrey y yo me acuerdo que hacía muchísimo calor y me empecé, apenas la conocía y ella súper preocupada por mí. Me daba un suero. Era de esas personas que te haces su amiga en dos días”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.