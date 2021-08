Gaby Crassus revela cómo ha sido la vida tras la muerte de Rodrigo Mejía

La presentadora Gaby Crassus conmovió a miles luego de sincerarse sobre cómo enfrentó la muerte de su esposo, el actor Rodrigo Mejía, hace algunos meses a causa de Covid-19.

En entrevista con Venga la Alegría, la famosa rompió el silencio y abrió su corazón sobre los obstáculos que tuvo que sobrepasar para lograr aceptar el fallecimiento de Mejía.

“Por algo sigo yo aquí, porque pude haber sido yo, porque yo también estuve contagiada, yo también tuve la enfermedad, pero yo sigo aquí, esa es la realidad, y tengo dos hijos, y la felicidad es una decisión que uno toma los días”, dijo visiblemente más tranquila.

Además, Gaby Crassus recordó el doloroso momento en que tuvo que anunciar la noticia a sus hijos; sin embargo, argumenta que desde entonces han emprendido un camino de aceptación.

“Ya acepté que no puedo cambiar lo que pasó, que Rodrigo ya no está, que Rodrigo ya no va a regresar, que no es de yo puedo ir a terapia a solucionar el problema, porque no es una pelea, no es divorcio, Rodrigo murió”, expresó.

Sin embargo, su dolor ahora reside en el hecho de que sus hijos deban crecer sin su papá:

“Lo que todavía no supero es que mis hijos no tengan a su papá, esa parte a mi me está costando mucho, cuando pasas por algo así, híjole, sientes que se te derrumba el mundo. Yo dije ‘¿qué voy a hacer?, ¿Cómo voy a hacer esto yo sola?’, pero me doy cuenta que claro que puedo, y con mis dos vikingos hasta el fin del mundo”, reveló.

Rodrigo Mejía murió el pasado 11 de febrero a los 45 años de edad como resultado de complicaciones derivadas de su contagio por Covid-19.

