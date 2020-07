Mientras la conductora Alejandra Espinoza le hacía saber a Soto el interés de la gente sobre su deseo de tener un hijo con la actriz rusa, el artista dijo con una gran sonrisa: “si se llegase a dar la situación, me echaría uno más, ya más de uno no”.

“Ya tengo a mis dos hijas, Elissa y Miranda, que son las princesas, las amo con todo mi corazón, me desvivo por ellas y bueno, si la vida a lo mejor me pone enfrente para tener uno más, a lo mejor me lo echo”, aseguró.