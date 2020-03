Gabriel Soto explica por qué no fue al cumpleaños de sus hijas

Gabriel Soto no acudió al cumpleaños de sus hijas. El actor recientemente estuvo en el ojo del huracán por no estar al lado de sus hijas el día que su madre, Geraldine Bazán, decidió festejarles su cumpleaños. Ahora Soto dio una explicación al respecto.

En días pasado se decía que la relación entre el actor y su ex esposa no ha ido nada bien, pues luego de que él se convirtiera en la imagen de una campaña a favor de las mujeres se especuló que a Geraldine no le había gustado nada por lo que no invitó al padre de sus hijas a celebrar su cumpleaños.

Ahora el actor explicó por qué no acompañó a las niñas el pasado 23 de febrero, si bien ambas cumplen con dos días de diferencia, su mamá decidió juntar el festejo para el mismo fin de semana.

¿Por qué Gabriel Soto no estuvo con sus hijas?

En una entrevista que dio el actor aseguró que no fue porque no estuviera invitado, sino por que sus compromisos laborales se lo impidieron; esto era que estaba grabando el final de la telenovela que protagoniza, Soltero con hijas.

Además aclaró que ellas pasaron un gran fin de semana con él en el que también celebraron, pues se las llevó a Acapulco y tuvieron una fiesta a lo grande. Al final las niñas fueron las que más ganaron pues tuvieron dos grandes fiestas organizadas por sus dos padres.

Así Gabriel Soto explicó por qué no acudió al cumpleaños de sus hijas, esto desmiente a quienes también acusaban a Irina Baeva de haberlo impedido.

Con información de MSN.