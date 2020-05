Gabriel Soto envía cariñoso mensaje a Geraldine Bazán y ella lo ignora. Parece que Geraldine no quiere que su ex la busque para nada y es que tras la mala experiencia que vivió no se podría esperar menos. Así lo demostró cuando ignoró por completo a su ex en un mensaje que compartió públicamente.

El pleito entre Gabriel Soto, Geraldine Bazán e Irina Baeva es uno de los que más ha llamado la atención de los amantes de la farándula y es que entre rumores e infidelidades el actor dejó a quien fuera su pareja y la madre de sus hijas para iniciar una relación con la rusa. Y parece que a dos años de todo esto Geraldine no quiere saber nada de su ex. Así lo demostró a través de la red social Instagram.

Gabriel Soto envía felicitaciones y es ignorado

Lo que pasó fue que el actor mandó una felicitación a las madres por su día, sin embargo a Geraldine Bazán no pudo importarle menos pues no se molestó ni siquiera en darle un “me gusta” a la publicación.

“Feliz día a todas las mamás 🙏🏼😘. En especial a mi mamá #Elisa que está en el cielo. A la mamá de mis hijas @geraldinebazan. A mi tía #Betty, @zangel57 y @cescobarsb que han sido figuras maternas para mi 😘😘😘. Muchas felicidades en este día”, escribió en su Instagram.

Ante el silencio de su ex, Irina Baeva no tuvo de otra más que darle “me gusta” a la publicación ¿Lo habrá hecho de corazón? ¿Para figurar? ¿O simplemente de mala gana por compromiso?

Así es como Gabriel Soto envía cariñoso mensaje a Geraldine Bazán y fue completamente ignorado ¿Geraldine hizo bien?

Con información de Instagram.