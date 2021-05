Friends es una de las comedias estadounidenses más queridas por muchas personas en el mundo. Regresan a la pantalla chica a través de una esperada reunión.

“Friends”, terminó hace 10 años , siendo uno de los programas de televisión más populares de la década de los 90´s. Pero gracias a las plataformas digitales, dicho show siguió siendo popular, convirtiéndose en el favorito de grandes y chicos.

El rodaje estaba planeado para febrero del 2020 pero por la pandemia los planes tuvieron que cambiar. Pero por fin están de regreso.

“Friends: The Reunion”, estará disponible en HBO MAX el próximo 27 de mayo.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, los grandes actores regresan a sus queridos papeles una vez más para está increíble reunión.

Te puede interesar:

Jennifer Aniston sorprende con selfie del elenco de ‘Friends’

Courteney Cox hace maratón de “Friends” durante cuarentena

Se contará con la gran participación de artistas especiales como: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai.

Todos juntos en un mismo lugar y con un mismo objetivo que es honrar a Friends.

Estos artistas han demostrado ser fanáticos del sitcom, por ejemplo en el programa de James Corden, en la sección de Carpool Karaoke, hay un divertido video donde los 7 integrantes de BTS y James, cantan la canción principal del show con mucha emoción y risas.

Ha salido a la luz el tráiler de este especial, donde podemos ver a los 6 actores juntos y con la icónica canción de apertura del show “I´ll be there for you”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.