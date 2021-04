Con la creciente polémica entre Frida Sofía y su familia, se han destapado más interrogantes sobre la relación que mantiene con otros miembros del clan Pinal. Entre ellas con su sobrina Michelle Salas, con quien por muchos años mantuvo una relación cercana, ahora las cosas parecen distintas… ¿Cuál es la razón? Aquí te lo contamos.

Luego de que Frida Sofía revelara haber sufrido abuso sexual por parte de su abuelo, Enrique Guzmán, muchos medios de comunicación se acercaron a la joven para conocer más sobre la dinámica que mantiene con otros miembros de su familia.

En cuanto se le cuestionó sobre la relación que mantiene con su sobrina Michelle Salas, hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, la modelo no intentó disimular o endulzar sus palabras:

“Por mustia. Y no de repente, llevaban toda la vida las comparaciones: de que Michelle es una dama, de que Frida es el borrego negro de la familia, Frida es la discordia de las Pinal. Y yo de: ‘No m*mes güey’. Es que es lo mismo, a ti te pintan lo que quieras y te lo crees”, señalo sobre la pelea que sostuvo con Salas.

De acuerdo a Frida Sofía, fueron las críticas y comparaciones emitidas por la opinión pública las que crearon una brecha entre ellas.

Las comparaciones que fracturaron la relación de Frida Sofía y Michelle Salas

“Cuando nos empezaron a comparar fue cuando hice lo de Playboy, ahí fueron las críticas más duras. Alguien me dijo: ‘¿Qué opinas de lo que dijo Michelle que tú eres más como Playboy y ella es más como Vogue?’, Y yo de: ‘Sí, ¿pero quién tiene la portada?’. Ahí empezó”, señaló la también influencer.

Recordemos que Frida Sofía siempre ha sido muy abierta sobre si indignación al ser comparada con su sobrina.

“No me gusta que me comparen con alguien que ni siquiera conocen y no voy a dejar de hablar de eso hasta que se me pegue mi gana, porque estoy harta de que me comparen con esa señorita que nada más se pone los moñitos“, indicó en una entrevista en 2019.

“Si creen que es tan elegante, por qué no van e investigan (…) Yo no sabía que era muy elegante revolcarse con el mánager de tu papá, ¿verdad?, ¡qué elegante!”, recalcó haciendo alusión al escándalo en el que Salas se vio envuelta junto a Alejandro Asensi, ex mánager de Luis Miguel.

Por su parte, Michelle Salas decidió mantenerse al margen de la situación diciendo: “En verdad no tengo ningún comentario porque creo que, no sé, no es relevante porque el amor va más allá y la familia va más allá y, yo no tengo por qué hablar mal de nadie”.

A pesar de los “dimes y diretes”, en su ultima entrevista con el programa De Primera Mano, Frida Sofía aseguró que ya no ha vuelto a ver a Michelle ni le interesa seguir generando polémica con ella.

