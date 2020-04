Frida Sofía revela que dos “ratas” controlan a Alejandra Guzmán. Los dimes y diretes entre hija y madre seguirán dando de qué hablar todavía.

La única hija de “La Guzmán” no ha perdonado a su famosa mamá, por lo que sigue atacándola en redes sociales, luego de que hace un año comenzará el pleito entre amabas.

Todo indica que Alejandra Guzmán volverá a pasar un amargo 10 de mayo, que es el Día de las Madres, debido a que su hija Frida Sofía sigue atacándola.

Según la joven ha revelado que su famosa mamá es controlada por dos personas, que son los managers de Alejandra, a quien acusa de robarle dinero y darle todo clase de sustancias que ponen en riegos la vida de la cantante:

“Mi mamá, pues intoxicada ni se acuerda. Las personas que le ponen ahí la droga y el alcohol, que le aplauden, que le dicen sí a todo son estas ratas de Carvajal y Cinthia, aparte de los Estrada.

Esta gente que la rodea es muy mala, muy mentirosa, dicen que me dan 12 mil dólares al mes y me tienen vigilada, que tengo seguro. Esta gente me canceló el seguro, ya lleva dos años y esta gente se dedica a mentirle a mi mamá, si no está enterada o si piensa que me está llegando el dinero está muy equivocada, yo no he recibido ni un centavo desde Playboy“, explicó.