La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, ha mantenido una relación tensa no sólo con su mamá, sino con otros miembros de su familia. Tal es el caso de su abuelo, Enrique Guzmán.

Frida Sofía acarrea hasta la fecha un pleito con su abuelo, el cantante Enrique Guzmán. Sin embargo, durante una entrevista con el programa Chisme En Vivo aseguró que dicha pelea surgió como resultado de una entrevista manipulada.

Recordemos que hace algún tiempo salió a la luz una supuesta entrevista a Frida Sofía en la que le cuestionaban sobre el nacimiento de su primo Apolo. En las imágenes, la hija de Alejandra Guzmán habría tenido una respuesta que enfureció a su abuelo.

Ahora, Frida reitera que su respuesta fue sacada de contexto, y contó la manera en la que verdaderamente ocurrieron los hechos:

“Lo que en realidad me preguntaron fue ‘¿Cómo te sientes de que tu familia te tiene bloqueada?’, y yo (dije) ‘Ay, ya. Me vale madr*s’. Entonces El Gordo y La Flaca lo cortaron e hicieron esa pregunta para que la respuesta fuera ‘¡Ay, me vale madr*s!’ del nieto… o del nieto de mi abuelo”.

Frida Sofía quiere reconciliarse con su familia

Frida Sofía señaló que a pesar de que sus declaraciones fueron manipuladas, su familia no lo vio así y la pelea que surgió como resultado, le dolió mucho.

“Después de ver cómo se expresó de mí, me dolió mucho. Entonces yo decidí darle su espacio. Lo entiendo, es explosivo, pero no coincide lo que dice con lo que hace. No se vale. ¿Por qué no me puedes marcar y decirme ‘Oye, ¿qué te pasa?’? Y ya te digo yo ‘Abuelo, what are you talking about?'”.

Para seguir probando su punto, la cantante aseguró que mantiene una buena relación con su prima Giordana quien, además, la mantiene al pendiente del estado de su abuela, Silvia Pinal.

Frida Sofía finalizó su intervención asegurando que ella no tiene ningún rencor hacia sus abuelos y que no es su intención seguir peleada con su familia.

