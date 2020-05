Frida Sofía llama “viejo morboso” a su abuelo. Otra vez la joven ha vuelto arremeter contra el padre de su mamá.

La intérprete de ‘Ándale’ parece no querer estar bien con ninguno de sus familiares, al menos los que tienen vínculo sanguíneo con su famosa mamá, Alejandra Guzmán.

Definitivamente el pleito entre Frida Sofía con toda la familia Guzmán Pinal seguirá dando por mucho tiempo de qué hablar.

Este gran pleito comenzó en mayo del 2019 cuando Frida Sofía arremetió contra su mamá Alejandra Guzmán, a quien le reclamó su abandonó desde que era una bebé, su falta de amor, al grado de acusarla por inducirla a las drogas.

Tras estas fuertes declaraciones la joven de 27 años de edad ha contado con el apoyo de su abuelo materno, Enrique Guzmán.

Que en su momento salió a dar la cara por su nieta, pero al parecer este apoyo solo fue momentáneo, porque Frida Sofía reveló a la revista TvNotas que su abuelo le ha dado la espalda:

“En un inicio me apoyaba, pero de repente me ama y luego ¡pum!, y eso que dicen que yo soy la bipolar”, dijo.

Además la joven arremetió contra don Enrique Guzmán, a quien llamó “viejo morboso”, luego de que este hablara sobre las partes íntimas de su nieta:

“Viejo morboso… no es la primera vez que se refiere a mis partes íntimas y me da asco, me perturba”, confesó.