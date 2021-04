Luego de denunciar a su abuelo por abuso sexual cuando era niña, Frida Sofía no quita el dedo del renglón y busca demostrar que no es la última víctima del cantante. La tarde de este lunes, la modelo compartió un polémico video en el que Enrique aparece besando en repetidas ocasiones a Alejandra Guzmán.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Frida Sofía compartió una serie de historias en las que mostró el momento que miles de internautas calificaron como “bizarro”.

“¿Te parece simpático o normal esto?… Tú besas o besarías de esa forma a tu padre o madre, ya bastante madurita“, escribió la hija de la intérprete de “Volverte a amar” para acompañar el clip.

En las imágenes compartidas por Frida Sofía se aprecia a Enrique cargando ligeramente a Alejandra Guzmán para, posteriormente, darle un beso en la boca en más de una ocasión.

Como era de esperarse, el video rápidamente migró a otras redes sociales, en donde los usuarios no tardaron en compartir su sentir sobre la situación.

Así reaccionaron las redes al polémico video de Alejandra y Enrique Guzmán

En su mayoría, los seguidores de Frida Sofía reprobaron las acciones de los cantantes, calificándolas como “bizarras, grotescas, incómodas e inapropiadas”.

“Esto ya no es de personas ‘normales'”; “la tiene hipnotizada, ella otra víctima más y ni se puede dar cuenta de tan mal que está”; “Ninguna mujer por mucho que ame a su papá lo besa de esa manera“, escribieron diversos usuarios bajo la publicación que se encargó de difundir el polémico video.

Te puede interesar:

Enrique Guzmán reaparece ante las cámaras de Hoy: “No sé qué hacer”

¡Es oficial! Enrique Guzmán presenta denuncia en contra de su nieta Frida Sofía

La difusión del video surge el mismo día que el intérprete de “Mi corazón canta” reapareció ante las cámaras del programa Hoy.

En compañía de Raúl “El Negro” Araiza y la periodista Martha Figueroa, Enrique Guzmán ofreció su versión de los hechos tras las acusaciones de abuso sexual infantil que hizo su nieta.

“Estoy en la mejor disposición de cooperar con ustedes. Si ustedes me informan… no conozco en el momento en el que me encuentro. Ha sido sorpresa total y no sé qué decir“, señaló.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen