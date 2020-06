Frida Sofía desmiente trabajar con Laura Bozzo. Luego de que corriera la noticia de que Frida Sofía había encarado a su ex en el nuevo programa de Laura Bozzo, ella misma lo desmintió, así lo cuenta el medio TvNotas.

En una de sus columnas de la semana, fue el periodista Álex Kaffie quien había revelado que la hija de Alejandra Guzmán se había encontrado con su ex, Estrada, en el progema Laura sin Censura para reclamarle sobre el engaño que le hizo con su propia madre.

Según el periodista la hija de La Guzmán había sido la madrina del programa, además dentro de otros invitados habían estado Carlos Trejo, Alfredo Adame y Karla Panini. Pero ¿Qué dice Frida al respecto?

Frida Sofía no enfrenta a Christian Estrada

Según el medio TvNotas la hija de la rockera aseguró que no es cierto que haya estado en el programa y menos encarado a su ex. Frida aseguró que aún no puede viajar de Miami a México por lo que no habría podido grabar el programa de Bozzo.

Sin duda a muchos les hubiera gustado ver una jugosa confrontación entre estas dos polémicas figuras, sin embargo habrá que esperar más. Por otro lado Kaffie reveló que Christian se uniría a Guerreros 2020, el otro programa de Magda Rodríguez ¿Será que el periodista confundió sus fuentes? Lo cierto es que Estrada está tratando de aprovechar la proyección que le dio este escándalo, por lo que no estaría muy loco pensar que se unirá a un reality para hacerse más de fama.

Así Frida Sofía desmiente trabajar con Laura Bozzo.

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de TvNotas.