Frida Sofía desmiente rumores de soborno a Alejandra Guzmán

Frida Sofía no se quedó de brazos cruzados y se apresuró a desmentir la ola de rumores que sugieren solicitó una “jugosa” cantidad de dinero para poder reconciliarse con su mamá, Alejandra Guzmán. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

A través de su cuenta de Instagram, la nieta de Silvia Pinal envío un contundente mensaje a quienes la acusaron de haber pedido una alta suma de dinero para “guardar silencio y detener la demanda en contra de su abuelo”.

“¿Qué es esto? Será que ya no saben ni que publicar para llamar la atención. Se pasan. FALSO”, sentenció la modelo e influencer, recibiendo el reconocimiento de sus seguidores.

Este no fue el único medio por el que Frida Sofía se pronunció sobre el tema, pues tuvo una aparición especial en el programa “Suelta la Sopa”. Allí aseguró que “ni con todo el dinero del mundo recuperará la inocencia que le robaron Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán”.

“Los daños que me hicieron no se reparan con dinero, nunca me van a regresar mi virginidad, ni a devolverme la inocencia”, expresó a los micrófonos del programa de espectáculos.

A pesar del revuelo que causaron las declaraciones de Frida Sofía, ni su madre Alejandra Guzmán, ni otro miembro de la familia se han pronunciado al respecto.

