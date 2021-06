Frida Sofía denuncia formalmente a Enrique Guzmán: “Busco justicia, no venganza”

Como fue dado a conocer la mañana de este miércoles por Gustavo Adolfo Infante en “Sale el Sol”, Frida Sofía emitió un comunicado en el que pidió a las autoridades hacer justicia ante la situación de abuso que vivió a manos de Enrique Guzmán.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Alejandra Guzmán se mostró seria y con ánimos de dar respuesta a las inquietudes que se han mostrado a lo largo de la polémica que la asecha. En principio, Frida Sofía aclaró que no ha podido salir de los Estados Unidos debido a su situación migratoria.

Asimismo, la joven se sinceró sobre los motivos que la llevaron a ventilar los presuntos abusos que habría vivido a manos del intérprete de “Payasito”.

“Para mí es importante señalar que mi única intención al hacer aquela entrevista con Gustavo Adolfo Infante fue aclarar la idea y percepción tan errónea que tenían de mi persona. Tenía ganas de hablar frente a frente con él y su público para que me conociera. No soy una persona que se venda para contar su vida y llamarla una exclusiva. A muchos les cuesta creer que esta no es una exclusiva que yo vendí, es la realidad de lo que ha sido mi vida y no está a la venta“, agregó.

De acuerdo a la influencer, el haber roto el silencio en dicha entrevista la ayudó a finalmente pasar la página y liberarse de “la mentira” que vivió durante años.

“Algunos traumas se quedan escondidos (…) Pero cuando te han agredido desde que tienes uso de razón, y frente al mundo del espectáculo tienes una vida perfecta, empiezas a creer que nadie te va a creer si hablas. Me he sentido muy sola y avergonzada. Es muy difícil tener una carga tan pesada y sonreír frente a las cámaras cuando sabes que no es tu realidad“, dijo.

Por otro lado, Frida Sofía negó cualquier posible reconciliación con su madre, Alejandra Guzmán, afirmando que su alejamiento fue resultado de su descuido al crecer.

“Me duele profundamente estar en esta situación. Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá, pero ya no espero nada de ella. Hoy me libero de su manipulación y su chantaje. No sé cual es mi dolor más profundo: haber sido abusada y violentada, o vivir completamente descuidada y desprotegida por la persona que tenía que cuidar de mi”, aseveró.

Luego de varias semanas de mantener al público a la expectativa, Frida Guzmán reveló que ya es oficial su demanda contra Enrique Guzmán. Incluso le “agradeció” por la insistencia a llevar el asunto a los tribunales.

“Agradezco la presión y la insistencia del señor Enrique Guzmán para que presentara una denuncia, es la manera de probar los hechos. Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán, por los diversos hechos de los que fui objeto y que me marcaron y afectan todos los días de mi vida”, señaló.

Pese a las críticas que ha recibido sobre haber orquestado las acusaciones para ganar relevancia y “vengarse” de su familia por cortar cualquier lazo económico con ella, Frida Sofía envió un contundente mensaje.

“Busco justicia, no venganza; justicia por que es parte de mi sanación, y para ayudar con mi ejemplo a mucha gente que ha sido afectada por lo mismo. Los abusadores siempre son carismáticos, y por eso las personas se niegan a creer cuando alguien los denuncia. (…) Quiero que las autoridades muestren a la sociedad que no importa la fama, ni las influencias, y que la justicia sí existe“, concluyó.

