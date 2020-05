Frida Sofía confiesa que su mamá la invitaba a drogarse con ella. Según la joven dice que Alejandra se drogaba cuando estaba embarazada de ella.

Este 10 de mayo del 2020 se cumplirá un año del distanciamiento entre madre e hija, el cual parece no tener fin, al menos por parte de la joven.

Sin duda uno de los grandes pleitos que comenzó desde mayo del 2019 es el que han protagonizado Alejandra Guzmán y Frida Sofía.

Aunque pasado ya un año de aquellas fuertes y polémicas declaraciones que hiciera la intérprete de ‘Ándale’, tal parece que sigue empeñada en estar atacando a su famosa mamá, quizá hasta destruirla.

Debido a que Frida Sofía confesó a la revista TvNotas que su madre Alejandra Guzmán consumía drogas cuando se encontraba embarazada de ella:

Así como también dijo que una vez que nació, por lo menos sus primero cinco años vio a su mamá drogarse frente a ella:

También la joven de 28 años de edad confesó que hace cinco años visitó a su mamá en Huatulco, donde la invitó a que se drogaran juntas:

“Mi madre es adicta y si le pones la botella o la droga enfrente, se la mete; ella sigue fumando mariguana, pero ya no la voy a cuidar, la he cuidado toda mi vida, desde niña, tal vez ella no se acuerde, pero yo sí; la he llevado a internar al menos cinco veces, pero ella no puede con eso”, explicó.