Frida Sofía dio a conocer en una entrevista que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella, en sus palabras dijo “me manoseó desde los cinco años”.

La hija de la cantante Alejandra Guzmán participó en el programa “De primera mano” conducido por Gustavo Adolfo, donde señaló sentir miedo hacia su abuelo.

Ya que, describió a Enrique Guzmán como un hombre “abusivo” y “asqueroso”.

Aseguró que es un “hombre asqueroso”

En la transmisión de la entrevista, Frida señaló que su abuelo “”siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso”.

Además, la hija de la cantante señaló que recibió muchas mentiras y traiciones por algunos integrantes de su familia, como su tío, su abuelo y Michelle, asegurando que por eso “los mandó a todos a la fregada”.

“Un hombre muy asqueroso, muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas, pero me las…”, agregó.

“¿Qué te hizo? Es tu verdad”, le preguntó Gustavo Adolfo.

“Me manoseó… Desde los 5 (años)”, destacó Frida entre lágrimas.

Tras esto, Frida Sofía dijo odiar a su abuelo, “Lo odio. Y más por como… El pasado, deja eso; ahorita me quedo así de: ‘Ándale, si el mundo supiera’. Es un delito”.

“¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere. A esa edad no tienes ni idea, no tienes consciencia, se vuelve algo normal”, agregó.

Cabe señalar que, minutos después de la publicación de la entrevista, el presunto abusador a través de Twitter habló sobre las declaraciones de Frida Sofía.

“Me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida Sofía y lo estúpido de Gustavo Adolfo, un hombre que me conoce perfectamente”, indicó Enrique Guzmán.

Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estupido de @gustavoadolfo un hombre que que me conoce perfectamente — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 7, 2021

Finalmente, ni Silvia Pinal quien es su abuela materna, ni su mamá, Alejandra Guzmán se han pronunciado al respecto.

