Fotos de Consuelo Duval en playa nudista irrumpen la red. Una de más famosas y reconocida actriz, Consuelo Duval, ha sido captada en una playa nudista… o al menos eso se creía en las redes socailes.

Recientemente circularon unas fotos de una mujer saliendo del mar desnuda lo que desató una locura en el internet ya que los internautas dijeron que se trata de la famosa Consuelo Duval.

Dicha foto llegó a los ojos de la actriz y mediante su red social de twitter, ha dado una respuesta a tal caso. Mira la divertida declaración de Duval.

Así reaccionó Consuelo

A través de su cuenta de Twitter y con el humor que la caracteriza, la actriz aseguró que no se trata de ella sin embargo le encantaría.

Ora!! Tengo que callar algunas bocas!! pic.twitter.com/VgT28U5YYo — Consuelo Duval (@ConsueloDuval) August 11, 2020

La actriz ha dicho que esta fotografía es falsa y se trata de una persona muy parecida a ella. Además agregó que no estaban sus estrías, que no se come las uñas, su ombligo esta más largo, entre otros varios puntos que ella sabe que se encuentran en su cuerpo, todo esto con mucho humor.

La respuesta de la actriz causó mucha diversión además de que le dijeron que aunque no se pareciera a la modelo al final era igual de hermosa y no la cambiarían por nada.

Así las fotos de Consuelo Duval en una playa nudista terminaron siendo falsas, sin embargo el parecido entre ambas ha dejado a muchos pensando.

