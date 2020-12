Fotógrafo mexicano participa en nuevo vídeo de Taylor Swift

Tras anunciarse el nuevo disco de la cantante Taylor Swift, se lanzó un nuevo vídeo musical titulado “willow” en el cual participa como director de fotografía el mexicano Rodrigo Prieto.

No es la primera vez que la cantante estadounidense colabora con Rodrigo Prieto, puesto que, en vídeos anteriores como “The Man” y “Cardigan” el mexicano formó parte del equipo de dirección de fotografía.

Cabe señalar que el video de “willow” es justamente la continuación de “Cardigan”. Aquella producción en la que la Taylor entra en su piano con un vestido blanco y un cardigan blanco.

Rodrigo Prieto, fotógrafo mexicano que fue director de fotografía en clip “willow”.

En su más reciente vídeo, Swift porta un vestido negro, al tiempo que sigue un hilo dorado. La artista explora escenarios mágicos realizando un ritual nocturno a la luz de la luna y cantando mientras está encerrada en una vitrina. Al final del audiovisual, se encuentra con su otra mitad, personaje protagonizado por Taeok Lee, uno de los bailarines de su gira Red Tour.

El anuncio de la nueva producción de Swift, llamado “evermore” tomó por sorpresa a los fans, así como a la industria de la música y es que en julio la cantante lanzó su octavo disco de estudio “folklore”.

El noveno álbum “evermore” fue lanzado hace dos días en todas las plataformas digitales, cuenta con 17 canciones y la estrella lo describió como el hermano de “folklore”, resultado del encierro que se vive por la contingencia de Covid-19.

Te puede interesar:

“No tengo idea de lo que vendrá después. No tengo ni idea de muchas cosas en estos días, así que me he aferrado a la única cosa que me mantiene conectada con todos ustedes: la música. Y que continúe por siempre. Mi nuevo álbum evermore ya está disponible”, escribió Taylor Swift en sus redes sociales.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen